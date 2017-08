UFO Pressekonferenz hochrangiger Regierungs- und Militärangehöriger – Beweise: UFO´s sind real

UFO press conference of high-ranking government and military personnel – evidence is here that UFO’s are real!

NOTE: press conference original english with german subtitles

Am 12. November 2007 traten im National Press Club Washington DC 15 hochrangige Regierungs-, Luftfahrt und Militärangehörige vor die Weltpresse und bezeugten ihre UFO-Erfahrungen aus offizieller Sicht. Von deutschen Medien wurde dieses historische Ereignis größtenteils ignoriert – ähnlich wie die Pressekonferenz des Disclosure Project im Jahr 2001. Die Deutsche Initiative für Exopolitik macht diese historische Pressekonferenz daher mit deutschen Untertiteln zugänglich.

Organisiert wurde die Pressekonferenz von der Organisation “Coalition for Freedom of Information” sowie dem Filmemacher James Fox, der auch die UFO Dokumentation “Out of the Blue” realisiert hat.

Die Expertengruppe, die hier aussagen – Generäle, Piloten und Regierungsmitarbeiter – präsentierten viele dokumentierte UFO-Fälle – darunter auch zwei, die die US-Regierung selbst untersucht hat. Unter anderem den Fall eines Piloten der peruanischen Luftwaffe, der viele Schüsse auf ein UFO abfeuerte, ohne dass dieses Schaden nahm. Im zweiten Fall versuchte ein Pilot der iranischen Luftwaffe, ein UFO abzuschießen, doch seine Bordinstrumente fielen aus. In einem Dokument des US-Verteidigungsnachrichtendienstes heisst es dazu wörtlich:

“Dieser Fall ist erfüllt alle notwendigen Voraussetzungen zur Durchführung einer legitimen Untersuchung des UFO-Phänomens”.

Im Gegensatz zur 2001 durchgeführten Pressekonferenz des Disclosure Project traten diesmal ausschließlich offizielle Vertreter auf. Die Pressekonferenz fand daher große Beachtung in US-amerikanischen Medien, wird von der deutschen Presse jedoch bislang ignoriert – und das, obwohl auch Repräsentanten der deutschen Nachbarländer Belgien und Frankreich anwesend waren.

Liste der Zeugen:

Fife Symington, früherer Gouverneur Arizonas, Moderator

General a.D. Wilfried De Brouwer, früher stellv. Generalstabschef der belgischen Luftwaffe

General a.D. Parviz Jafari, iranische Luftwaffe

Dr. Anthony Choy, Gründer des OIFAA, 2001, Peruanische Luftwaffe

Dr. Claude Poher, Centre National d’Etudes Spatiales (Frankreich), Gründer GEPAN

Dr. Jean-Claude Ribes, 1963-98 Centre National de la Recherche Scientifique (Frankreich)

Kommandant a.D. Oscar Santa Maria, peruanische Luftwaffe

John Callahan, ehem. Leiter der Abteilung für Unfallaufklärung der US-Luftaufsichtsbehörde FAA

Nick Pope, Verteidigungsministerium Großbritanniens, 1985-2006

Technical Sergeant a.D. Jim Penniston, US-Luftwaffe

Oberst a.D. Charles I. Halt, US-Luftwaffe, früher Leiter des Inspections Directorate im US-Verteidigungsministerium

Ray Bowyer, Pilot, Aurigny Air Services, Channel Islands

Rodrigo Bravo, Pilot der Luftwaffe von Chile

Jean-Claude Duboc, Pilot a.D., Air France

Wer diese Pressekonferenz gesehen hat, kann nicht mehr leugnen, dass UFO´s real sind und scheinbar extraterristrischen Ursprungs. Sie sind intelligent kontrolliert und zeigen Flugverhalten, die weit über unseren technischen Möglichkeiten und Vorstellungen liegen.

UFOs verletzen beinahe täglich den Luftraum irgend eines Landes und zumindest die Militärs und Geheimdienste wissen Bescheid – und vertuschen es offensichtlich.

Damit die Wahrheit bekannt wird, bitten wir um Ihre Unterstützung:

Verlinken Sie diese Seite in Foren und auf anderen Webseiten.

Machen Sie andere Menschen und Medien auf diese Pressekonferenz aufmerksam. Verlinken Sie ufo-cases.com auf Facebook und so vielen sozialen Netzwerken, wie Sie können.

Danke für die Verbreitung der Wahrheit.

aus Quelltext: exopolitik.org

NOTE: press conference original english with german subtitles

Who has seen this press conference , can no longer deny that UFO’s are real and seemingly extraterrestrial origin. T hey are intelligent controlled and exhibit flight behavior far beyond our technical capabilities.

UFOs hurt almost daily the airspace of any country and at least the military and intelligence agencies know about it – and obviously cover it up !

So, as the truth is known , we ask for your support :

Link to this page in forums and on other websites .

Please bring this press conference to the attention of as many people and media you can reach!

Link ufo-cases,com at facebook and as many social sites you can. Thank you for spreading the truth!