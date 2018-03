The Day Before Disclosure – One of the best documentary available

The documentary “The Day Before Disclosure” deals with the subject of UFOs and extraterrestrial intelligences. The video features credible government and military witnesses who have come into contact with UFOs and aliens during their careers. In addition, experts who have been working on the issue for decades have spoken out about their assessment of the current state of UFO research. English original film with a good overview of the topic!

Der Dokumentarfilm “The Day Before Disclosure” behandelt das Thema UFOs und außerirdische Intelligenzen. In diesem Film kommen vor allem glaubwürdige Zeugen aus Regierung und Militär zu Wort, die im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn mit UFOs und Außerirdischen in Kontakt gekommen sind. Zusätzlich kommen Experten, die sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigen, zu Wort, die ihre Einschätzung des akutellen Stands der UFO-Forschung darlegen. Englischer Original Film mit einen guten Überblick über das Thema!



